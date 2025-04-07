Тюменские ветераны СВО завоевали награды на международном фестивале адаптивных видов спорта "Импульс"

"Серебро" и "бронзу" завоевали тюменские ветераны специальной военной операции (СВО) на международном фестивале адаптивных видов спорта "Импульс". Участие в соревнованиях приняли более 700 спортсменов с инвалидностью, включая 300 ветеранов спецоперации.

Сборная Тюменской области из 13 человек представила регион в волейболе сидя, армрестлинге, настольном теннисе. Константин Цыганков из Викуловского района завоевал серебряную медаль в соревнованиях по армрестлингу в весовой категории до 90 кг. Также второе место занял его тренер Сергей Прайф, который выступил в категории свыше 90 кг. "Бронзу" по настольному теннису в Тюмень привёз Константин Лавринчук. В волейболе сидя среди восьми команд тюменцы стали шестыми, но в своей подгруппе – третьими.

"Тренировки команды проходят регулярно, и мы даже устраиваем товарищеские матчи. Но это были первые крупные соревнования, в которых мы как команда приняли участие и соревновались с сильнейшими. Мы посмотрели, куда нам двигаться дальше, над чем предстоит работать, и, конечно, будем готовиться к главным нашим соревнованиям – к "Кубку Защитников Отечества", - цитирует информационный центр правительства Тюменской области тренера тюменской команды по волейболу сидя Николая Калугина.