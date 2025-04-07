Вопросы организации медпомощи участникам СВО Игорь Бабушкин обсудил с сенатором Совета Федерации ФС РФ Андреем Деркачем

"Выстраиваем комплексный подход к организации помощи ветеранам спецоперации и возвращению их к мирной жизни. Одна из первоочередных задач – оказание качественной медицинской помощи, а в ряде случаев и протезирование", - отметил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Напомним, не так давно в нашем регионе начал работу новый сурдологический центр. На его базе астраханцам с нарушением слуха оказывают высококвалифицированную помощь. Особое место в работе уделено проведению диспансеризации участников СВО. На сегодняшний день более 50 ветеранов с контузиями и травмами, повлекшими нарушение слуха, прошли комплексное обследование. Часть из них уже получили заключение и направление на кохлеарную имплантацию.

Проводить операции будут специалисты ФМБА России на территории Астраханской области.

Координатором этой работы стал Фонд «Защитники Отечества». Специалисты обеспечивают каждому ветерану персональное сопровождение. Они также помогают участникам СВО и в получении протезов, в том числе спортивных. Многим Фонд оказывает финансовую поддержку в виде доплат к электронным сертификатам на технические средства реабилитации.

"Результаты этой работы обсудили сегодня в Фонде вместе с сенатором Совета Федерации ФС РФ Андреем Леонидовичем Деркачем. Одна из рабочих групп нашей новой Комиссии Госсовета РФ будет заниматься совершенствованием медицинской, психологической и психотерапевтической помощи. В каждом регионе есть свои наработки в этом направлении. Изучим их для создания единой высокоэффективной системы для всей страны", отметил Игорь Бабушкин, который, как известно, Указом Президента был назначен главой комиссии Госсовета по вопросам содействия в поддержке ветеранов боевых действий – участников СВО и членов их семей.