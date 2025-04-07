07 Апреля 2025
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Общество Вологодская область
Фото: Накануне.RU

Георгий Филимонов: Запускаем Центры молодого родителя — поддержка будущих мам и пап станет ещё доступнее

Учреждения соцобслуживания во всех муниципалитетах Вологодской  области проводят мероприятия, приуроченные  к празднованию Всероссийского Дня беременных.

«Семья — основа всего. Русский Север держится на крепких семьях – и так будет всегда. Прикладываем все усилия, чтобы молодые родители чувствовали стабильность и уверенность в завтрашнем дне, а рождение ребенка было для них радостью и гордостью. Для этого мы реализуем нашу программу «Семья – оплот Русского Севера», направили в этом году 2,8 миллиарда рублей на региональную программу повышения рождаемости. И сегодняшний день – еще один повод подчеркнуть важность этой работы. Формирование здорового общества, укрепление традиционных семейных ценностей - путь к процветанию нашего региона, который будет жить, развиваться и вдохновлять», – отметил Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Ключевое мероприятие – «В ожидании чуда» состоялось в Семейном МФЦ города Вологды. Для будущих мам подготовили специальную фотозону и программу с участием творческих коллективов. На площадке работали семь консультационных пунктов, где вологжанки могли получить ответы на вопросы, касающиеся материнства. По всему региону проходят мероприятия различного формата: мастер-классы, занятия и медицинские консультации для беременных.

«В этом году запускаем Центры молодого родителя — поддержка будущих мам и пап станет ещё доступнее. На базе женских консультаций специалисты будут осуществлять консультации по беременности, родам и мерам господдержки. В регионе уже работают бесплатные «Школы для беременных» и проходят экскурсии в роддома», – напомнил Георгий Филимонов.

Георгий Филимонов(2024)|Фото: telegram-канал Губернатора Вологодской области Георгия Филимонова / t.me/filimonov_official

В рамках нацпроекта «Семья» вологжане могут получить поддержку при подготовке к ЭКО и пройти репродуктивную диспансеризацию. Помимо этого, идет активная работа по созданию пунктов проката вещей для новорожденных – на данный момент уже открыто 26 точек.

Для многодетных и молодых семей с 2025 года в Вологодской области доступны новые меры поддержки. Так, 500 тысяч рублей могут получить нуждающиеся в жилых помещениях семьи, где третий ребенок или последующие дети родились не раньше 1 января 2024 года, – выплата предоставляется после достижения ребенком полутора лет. Региональный маткапитал в размере 150 тысяч рублей распространен на четвертого и последующих детей, родившихся с 1 января 2024. Для женщин, родивших первого ребенка в возрасте до 25 лет включительно, предусмотрена единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей, а для одного из родителей-студентов – компенсация стоимости обучения до 91 тысяч рублей в год.

Коллаж, семья(2024)|Фото: Накануне.RU

Отдельное внимание уделяется работе врачей с женщинами по сохранению беременности: пять тысяч рублей могут получить доктора за каждую сохраненную жизнь и 25 тысяч рублей – при рождении ребенка.

Теги: всероссийский день беременных, георгий филимонов, эко, медицинские консультации


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