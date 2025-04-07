Глава Роскосмоса встретился с заместителем главы NASA на Байконуре

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов встретился на Байконуре с заместителем главы NASA по реализации космических программ Кеннетом Бауэрсоксом. В корпорации сообщили, что главы ведомств обсудят сотрудничество на МКС, предстоящий старт (8 апреля) пилотируемого корабля с российско-американским экипажем и празднование 50-летия стыковки кораблей "Союз" и "Аполлон".

На открытой части переговоров Баканов сообщил, что на космодром, который Россия арендует у Казахстана, прибыло рекордное количество туристов – более 2,5 тыс. человек.