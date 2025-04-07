Суд прикрыл столовую цеха Синарского трубного завода после массового отравления

В Каменске-Уральском по решению суда приостановлена работа столовой цеха Синарского трубного завода, где массово отравились сотрудники.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, в конце марта шестеро сотрудников Синарского трубного завода попали в больницу с признаками кишечной инфекции. Медики диагностировали норовирус и сообщили об этом в Роспотребнадзор. Санврачи провели расследование и выяснилось, что заболевшие питались в заводской столовой цеха В-2.

В столовой провели проверку, которая выявила многочисленные нарушения: возникли вопросы к санитарному состоянию объекта, условиям хранения готовой продукции и заготовок. Также выяснилось, что не все работники столовой имели правильно оформленные санкнижки. После этого административное дело в отношении ООО "РТС-Питание" было направлено в Синарский районный суд Каменска-Уральского.

Тот вынес решение о приостановке деятельности объекта общественного питания на 60 суток. Как отметили в суде, постановление пока не вступило в силу и может быть обжаловано в течение 10 дней.