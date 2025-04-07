Экс-депутат Тюменской областной думы Юрий Юхневич получил серьезное ранение в зоне СВО

Один из самых известных тюменских оппозиционеров - экс-депутат Тюменской областной думы и бывший руководитель тобольского горкома КПРФ Юрий Юхневич получил ранение в зоне специальной военной операции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе КПРФ Тюмень.

Серьезное ранение Юхневич получил на Покровском направлении при выполнении боевой задачи. Он был направлен на лечение в Самару.

Коллегу по партии в больнице навестили самарские коммунисты. Добровольцем на СВО Юхневич ушел летом 2023 года.