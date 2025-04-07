Армия Украины атаковала больницу в Запорожье

На Запорожье Вооруженные силы Украины обстреляли Каменско-Днепровскую городскую больницу. Детали привёл губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"Вопиющий акт терроризма – обстреляна гражданская больница, где на лечении находятся десятки пациентов, многие из которых не в состоянии передвигаться, так как подключены к аппаратам ИВЛ. Благо, пострадавших от обстрела среди работников больницы и пациентов нет", - написал губернатор в своём telegram-канале.

Значительно пострадали здание и прилегающая территория: повреждены окна в отделениях, трубы тепломагистрали, электропровод, легковой автомобиль.