07 Апреля 2025
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Фото: пресс-служба RCC

"Скоро бойцы получат контракты": глава RCC о бое Шлеменко в Екатеринбурге

Бой Александра "Шторма" Шлеменко и Владислава "Белаза" Ковалева может состояться на стадионном турнире RCC 22 в Екатеринбурге. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе RCC.

Как заявил глава лиги Николай Клименко, на сегодня поединок Шлеменко vs. Белаз официально перешел в статус разработки.

"Скоро бойцы получат контракты, чтобы их подписать", - отметил промоутер.

Турнир RCC 22 запланирован на 31 мая в Екатеринбурге. Ранее белорусский боец Владислав "Белаз" Ковалев обратился к лиге и вызвал на бой Александра Шлеменко.

Теги: Шлеменко, Белаз, бой, RCC


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