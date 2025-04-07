В Нижневартовске пес застрял на дрейфующей льдине

В Югре собака по кличке Черныш четвертые сутки сидит без еды на льдине на реке Обь в Нижневартовске, сообщает Ural Mash.

Животное не получается поймать. Пес прячется, когда к нему подплывают спасатели.

Местные рассказывают, что пса не так-то просто поймать — он прячется, когда к нему подплывают спасатели. В прошлый раз они не смогли подобраться близко из-за тонкого льда. Сейчас ищут дрон, чтобы хотя бы скинуть еды.

Очевидцы говорят, что Черныш пытается ловить птиц, и боятся, что он провалится под лёд в любой момент. Надежда остаётся только на МЧС и их спецтехнику.