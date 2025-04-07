Telegram заявил, что канал ВЧК-ОГПУ* удалили владельцы

Telegram не причастен к блокировке крупного анонимного канала ВЧК-ОГПУ*, заявили в пресс-службе мессенджера.

"Канал был удален его владельцем, возможно, в результате неавторизованного доступа", — цитирует RTVI пресс-службу. В компании добавили, что проводят проверку.

Ранее авторы ВЧК-ОГПУ* (более 1 млн подписчиков) заявили в своем резервном аккаунте, что канал был удален администрацией мессенджера по требованию российских властей.

В прошлом году Минюст России внес канал в реестр иноагентов. Авторы канала утверждают, что российские власти через суд также с 2024 года пытаются удалить канал из Telegram.

* внесен в реестр иноагентов Минюста РФ