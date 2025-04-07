Супругов из Екатеринбурга осудили за истязание четырех малолетних детей

Железнодорожный суд Екатеринбурга вынес приговор местной семейной паре за истязание своих четырех малолетних детей и ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Подробнее об этой истории Накануне.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры

Установлено, что летом 2021 года осужденные неоднократно били своих родных детей: мальчиков 3, 6 и 10 лет и девочку 7 лет. Оба родителя утверждали, что повышение голоса и "подзатыльники" всего лишь способ воспитания за непослушание. Супруги также отрицали, что употребляли алкоголь в присутствии детей. Однако гособвинитель предоставил доказательства того, что осужденные, получая пособия на детей, фактически ими не занимались. Родители злоупотребляли алкоголем, квартиру по улице Подгорная довели до антисанитарных условий, не помогали старшим детям с уроками, а младших не водили в детсад. При этом осужденные систематически применяли к ним насилие и причиняли телесные повреждения.

О происходящем органам профилактики стало известно от дочери пары. Детей оперативно изъяли и передали на попечительство государству. Супругов же лишили родительских прав.

Семейную пару признали виновными по ст. 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и пп. "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ "Истязание, в отношении двух и более лиц, в том числе в отношении заведомо находящихся в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного)". Гособвинение запрашивало для обоих 3,5 года исправительной колонии общего режима, однако суд решил иначе.

Отцу назначили наказание в виде 1,5 лет исправительных работ с удержанием 5% зарплаты в доход государства, а матери - штраф в размере 25 тыс. рублей. Однако суд на основании п. "а" ч. 1 ст. 78 УК РФ от наказания, назначенного по ст. 156 УК РФ, супругов освободил в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Кроме того, за истязание детей суд приговорил осужденных к наказанию в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на 2 года каждому.

Пока приговор не вступил в законную силу. Прокуратура в течение предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством 15 дней изучит приговор на предмет наличия оснований для его обжалования или отсутствия таковых.