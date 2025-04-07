Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений провел торжественное богослужение в день Благовещенья в восстанавливаемом Успенском соборе на ВИЗе

В двунадесятый праздник Благовещения Господня Митрополит Евгений совершил торжественное богослужение в восстанавливаемом Успенском соборе на ВИЗе, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Надо отметить, что впервые отсюда была проведена прямая трансляция Божественной литургии.

Благовещение ежегодно отмечается 7 апреля. Согласно Библии, Деве Марии явился Архангел Гавриил и возвестил о том, что Она родит Сына и «Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего». Это центральное событие всей Священной истории, оно находится ровно посередине между Ветхим и Новым Заветом.

В России в этот день соблюдается особая традиция – выпускать на волю птиц. На приходах епархии по окончании литургии священники и прихожане совершают крестный ход вокруг храма, а затем выпускают голубей – символ благой вести от Бога. И летящие на Благовещение в небо голуби олицетворяют благую весть о рождении Спасителя, которую архангел Гавриил принес Богородице.