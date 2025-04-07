В Нижнем Тагиле пьяный водитель устроил ДТП, пытаясь скрыться от полиции

В Нижнем Тагиле задержан пьяный водитель. Он устроил ДТП, пытаясь скрыться от полиции.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, ранним утром 7 апреля от очевидцев поступил сигнал о нетрезвом молодом человеке, управлявшем автомобилем ВАЗ 21074 на улице Аганичева. Патрульный экипаж незамедлительно прибыл на место, однако водитель проигнорировал требования полицейских остановиться и попытался скрыться.

В ходе преследования на улице Красноармейской водитель ВАЗа совершил столкновение с автомобилем "Шевроле Нива" и был задержан. В ГАИ отметили, что, несмотря на серьезные повреждения авто, в аварии чудом никто не пострадал.

Пройти медосвидетельствование на трезвость задержанный отказался. В отношении него автоинспекторы составили сразу три административных материала. Ленинский районный суд Нижнего Тагила арестовал водителя на 10 суток. ВАЗ помещен на специализированную стоянку.

Теперь нарушителю предстоит оплатить крупный штраф. Также ему грозит лишение водительских прав на срок до двух лет.