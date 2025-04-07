ФАС попросили проверить законопроект о локализации машин такси

Законопроект о локализации машин, работающих в такси, попросили проверить на соответствие российским антимонопольным законам.

С обращением в адрес ФАС выступили представители объединения "Цифровой мир", в котором собраны представители и пользователи транспортных, торговых, медийных, образовательных, кадровых, туристических и других цифровых платформ и агрегаторов услуг и объявлений, пишет РБК.

Законопроект о локализации уже прошел первое чтение в Госдуме, в ближайшие дни его должны рассмотреть во втором. Он предусматривает, что каждый регион сможет определять уровень локализации автомобилей, работающих в такси. На деле это может означать, что таксистам разрешат работать, например, только на машинах отечественной сборки. В случае принятия норма начнет действовать с 1 октября 2025-го.

Представители "Цифрового мира" указывают, что законопроект предлагает уровень локализации 3200 баллов и более – это только автомобили Lada Vesta, Granta, Largus и Aura.

Противники законопроекта отмечают, что документ нарушит закон "О защите конкуренции", поскольку создаются дискриминационные условия для отдельных участников рынка. Может возникнуть дефицит такси и рост стоимости поездок.