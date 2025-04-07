В Тюменской области привлекли к ответственности нарушителей противопожарного режима

Трое нарушителей особого противопожарного режима привлечены к административной ответственности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.



В МЧС сообщают, что за прошедшие выходные дни на территории региона произошло девять ландшафтных пожаров на общей площади 16 га. Основные причины ландшафтных пожаров - неосторожное обращение с огнем и детская шалость.

Напомним, с 5 апреля в регионе действует особый противопожарный режим. 450 патрульно-контрольных групп, в числе которых сотрудники МЧС России, полиции, Росгвардии, предстатели органов местного самоуправления, лесного комплекса и добровольцы, провели 314 профилактических мероприятий в населенных пунктах, садоводческих обществах и местах массового отдыха людей.

Нарушителям грозят штрафы - от 10 000 до 20 000 руб. гражданам, должностным лицам - от 30 000 до 60 000 руб., индивидуальным предпринимателям - от 60 000 руб. до 80 000 руб. Юридическим лицам - 400 000 - 800 000 руб.

