В ДНР в 2-3 раза подняли квартплату

Жители ДНР получили квитанции по квартплате за март минимум в два раза больше. Причиной тому стало сильнейшее повышение тарифов с 1 марта. Если до этого за квартиры платили по 500-600 рублей в месяц, то сейчас суммы превышают тысячу. На фоне низких зарплат в регионе люди выражат возмущение.

С 1 марта многоквартирные дома перешли под управление единой управляющей компании. Первым делом она обложила население повышенным тарифом без какого-либо изменения в содержании и обслуживании домов. Стоимость за 1 квадратный метр жилья будет составлять от 17 до 25 рублей в зависимости от категории дома. Так, если "квадрат" панельной "хрущевки" ранее стоил 7 рублей, то теперь - почти 19.

На днях председатель правительства ДНР Андрей Чертков "обрадовал" жителей, анонсировав, что ежегодный рост тарифов на коммунальные услуги теперь составит 33%. Это будет делаться для того, чтобы собирать с населения не меньше денег, чем в других регионах России. Вопрос крайне низких зарплат людей был обойден вниманием. Эта новость вызвала крайнее возмущение.

Напомним, в марте стало известно, что уже третий месяц подряд 42 предприятия Донецка, включая "Воду Донбасса", не получают зарплату. Те же предприятия, в которых зарплата платится, давно не помнят какой-либо существенной индексации.

"Интересно, а зарплата когда-нибудь поднимется? Уже два года без единого намека на повышение", - вопрошает Анна.

"В Ростове зарплата больше, чем в ДНР/ЛНР, а цены здесь тоже дороже, чем в Ростове и в России", - пишет Александр М.