Турция приостанавливает поставку лимонов в Россию

Турция – крупнейший поставщик лимонов в Россию – объявила о временной приостановке экспорта этот фрукта в другие страны. Причина – неблагоприятные погодные условия в районах сбора цитрусовых. Республика хочет сначала удовлетворить внутренний спрос.

Россия закупает около половины всех лимонов в Турции, большая часть поставок приходится на осенне-зимний сезон.

Участники рынка полагают, что запрет будет недолговременным, да и в целом во второй половине весны канал поставок меняется, Россия начинает закупать лимоны из стран южного полушария.