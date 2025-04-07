Братья из Камышлова стали героями очередной неразберихи с выплатами бойцам СВО

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов рассказал об очередной неразберихе с выплатами бойцам СВО и их семьям. В этот раз героями истории стали браться из Камышлова, ушедшие на спецоперацию, заключив контракт с Минобороны.

Как рассказал парламентарий в своих социальных сетях, в сентябре прошлого года к нему обратилась жена контрактника Дмитрия, рассказав, что брат ее мужа - Виталий несколько месяцев назад пропал без вести. Несмотря на официально подтвержденный статус, на его банковскую карту перестало поступать денежное довольствие, что нарушает закон.

Иванов обратился в прокуратуру ЦВО, которая подтвердила нарушения со стороны воинской части - та своевременно не отправила один из документов. Проблему удалось решить оперативно. К сожалению, на данный момент стало известно, что Виталий погиб на поле боя.

Уже в этом феврале к Иванову снова обратилась все та же жительница Камышлова. Теперь же ее вопрос касался супруга. Она рассказала, что зимой прошлого года Дмитрия перевели из одной воинской части в другую, однако на протяжении 4,5 месяцев он получал только голый оклад в размере 14 тыс. рублей ежемесячно. Супруга бойца пыталась решить вопрос самостоятельно, но безуспешно.

Депутат снова обратился в прокуратуру ЦВО, которая подтвердила факт нарушения. Решение вопроса остается на контроле как парламентария, так и надзорного ведомства.

"Уверен, что в итоге и эта проблема при содействии Министерства обороны также будет оперативно решена в интересах семьи, где на защиту Родины встали сразу двое мужчин-добровольцев", - добавил Иванов.