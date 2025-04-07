07 Апреля 2025
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Фото: Patrick Smith / Staf / Getty Images Sport / Gettyimages

Путин поздравил Овечкина с его историческим рекордом

Президент РФ Владимир Путин поздравил хоккеиста "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина с его историческим рекордом по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, сообщает пресс-служба Кремля.

"Поздравляю Вас с выдающимся рекордом. Вы обошли легендарных мастеров по количеству шайб, забитых в матчах регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги", - говорится в поздравлении.

Путин отметил, что достижение стало не только личным успехом Овечкина, "но и настоящим праздником для болельщиков в России и за ее пределами".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле болеют за капитана "Вашингтона" Александра Овечкина.

Напомним, 6 апреля Овечкин обошел канадского форварда Уэйна Гретцки. Гол в гостевом матче с "Нью-Йорк Айлендерс" стал для Овечкина 895-м. На счету Гретцки 894 заброшенные шайбы. В активе обоих игроков по 1 487 матчей.

Во время своей торжественной речи Овечкин передал привет всем фанатам из России. "Все вы, болельщики, весь мир, русские, мы сделали это, ребята! Мы сделали это. Это история!" — сказал хоккеист "Вашингтон Кэпиталз".

Теги: путин, овечкин


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