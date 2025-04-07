В год 80-летия Победы в Свердловской области раздадут около 20 тысяч георгиевских лент

Свердловская область присоединится к всероссийской акции "Георгиевская лента" в год 80-летия Победы. Об этом Накануне.RU сообщили в областном департаменте информационной политики.

С 23 апреля по 9 мая волонтеры при содействии регионального центра патриотического воспитания имени Героя России Игоря Родобольского распространят около 20 тысяч георгиевских лент. Проведение акции планируется в 26 свердловских муниципалитетах, включая Екатеринбург. В столице Урала раздавать георгиевские ленты будут в Историческом сквере, на перекрестке улиц 8 Марта и Куйбышева, а также по адресу Мира, 19.

Ознакомиться с точками раздачи лент в каждом регионе или стать волонтером акции можно на сайте.

Напомним, ранее врио губернатора Свердловской области Денис Паслер взял под личный контроль перечисление региональных выплат ветеранам в год 80-летия Победы.