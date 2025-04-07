Эколог: Выбросы пальмового масла в Анапе могли появиться из-за ЧП в Тамани

Причиной выбросов пальмового масла на побережье Анапы могла стать авария в порту Тамань, предположила сопредседатель общественного экологического совета при главе Новороссийска Татьяна Трибрат.

По ее словам, в Тамани есть причал по перевалке пищевых и растительных масел, передает РИА Новости.

Эксперт добавила, что само масло может принести существенный вред морским обитателям и его необходимо убирать с пляжа.

Напомним, выбросы пальмового масла произошли 5 и 6 апреля на побережье Черного моря протяженностью 10 километров. Вещество обнаружили в Анапе и Темрюкском районе Кубани. Сотрудниками природоохранной прокуратуры и Росприроднадзора взяты необходимые пробы.