07 Апреля 2025
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Пьяный мужчина со странной коробкой "поставил на уши" екатеринбургскую школу

В понедельник в екатеринбургской школе №164 задержали пьяного мужчину с подозрительной коробкой. Оказалось, что это был курьер, который "поставил на уши" всю школу. Пришлось вызывать силовиков.

Ранее некоторые Telegram-каналы сообщили, что в заведении якобы была стрельба. Однако, как заявил Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, информация о стрельбе не соответствует действительности и является "уткой". По его данным, в школу пришел представитель ИП, работающий курьером, и принес из больницы коробку с бланками для справок о прививках для школьного медпункта.

"Гражданин по имени Кудряшов 1969 года рождения не стал дожидаться, когда к нему спустятся за коробкой с бланками. Мужчина был пьян. Оставив коробку, он сказал "Это вам", и ушел", - рассказал полковник Горелых.

О том, что неизвестный оставил в школе странную коробку, сообщили в полицию – охранник, как и положено, нажал тревожную кнопку. Силовики оперативно прибыли на место и задержали мужчину.

"Сейчас он находится в дежурной части отдела полиции №2 УМВД по Екатеринбургу и дает показания. За нахождение в нетрезвом виде в общественном месте в отношении гражданина заведено административное делопроизводство. Дабы не подвергать возможной опасности педагогов и детей, руководство школы приняло решение вывести на улицу на период проверки 729 детей и учителей. К 12:30 школа вернулась к своей работе", - добавил Валерий Горелых.

Следственный комитет начал проверку по факту ЧП. Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, речь может идти о статье 213 УК РФ "Хулиганство".

"Ситуации будет дана объективная правовая оценка, по итогам проверки будет принято процессуальное решение", - заверили в ведомстве.

Теги: школа, коробка, курьер, полиция, Екатеринбург


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