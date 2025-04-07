ФАС взялась за яйца перед Пасхой

Федеральная антимонопольная служба России направила крупным торговым сетям предупреждение о недопустимости резкого повышения цен на яйца в преддверии Пасхи.

"Ведомство обратило внимание участников рынка на недопустимость необоснованного повышения цен на куриные яйца и иные продовольственные товары, пользующиеся повышенным потребительским спросом перед этим праздником (в том числе кондитерские изделия, сливочное масло и т.д.)", - говорится в сообщении ведомства.

Служба рекомендовала торговым сетям "в случае снижения отпускных цен поставщиками указанных выше продовольственных товаров транслировать это снижение конечным потребителям".

Ранее стало известно, что в США в преддверии Пасхи сильно растут цены на яйца – из-за дефицита, обусловленного птичьим гриппом. В итоге американцы начали готовить вместо настоящих куриных яиц пластиковые муляжи (что не оценил Дональд Трамп).

В этом году Пасха и по григорианскому, и по юлианскому календарю выпадает на 20 апреля.