Shot: Компания блогеров Чекалиных за год принесла 98 млн рублей убытков

Косметическая компания блогеров Артема и Валерии Чекалиных терпит многомиллионные убытки, сообщает Shot.

По информации телеграм-канала, ООО "Би Фит", через которую бывшие супруги продавали марафоны и косметику, за год принесло 98 млн рублей убытков. До ареста блогеров прибыль могла превышать полмиллиарда рублей.

После развода каждому из бывших супругов принадлежит по 37,5% акций компании.

В начале октября прошлого года МВД возбудило новое уголовное дело в отношении блогеров. Оно связано с переводом валюты с использованием подложных документов на марафоны Лерчек через банк в Дубае. У бывших супругов прошли обыски. Суд отправил Чекалиных под домашний арест. Сообщалось, что сумма выведенных за рубеж средств по новому уголовному делу может составлять $1 млн.

В прошлом году на семью Чекалиных уже заводили уголовное дело о неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей. Блогеры применили упрощенную схему налогообложения, годовой доход которой не должен быть больше 150 миллионов рублей.

В январе стало известно, что Чекалины выплатили долг по налогам в 504 миллиона рублей. Уголовное дело прекратили. Но супруги оставались обвиняемыми по делу об отмывании денег в особо крупном размере. Полностью дело прекратили в марте 2024 года. Со счетов и имущества супругов сняли арест.