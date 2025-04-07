"Будто накрыла пелена". Екатеринбуржец без всякой причины порезал на улице двоих мужчин

Молодой житель Екатеринбурга безо всякой причины порезал двоих мужчин, сидевших на уличной скамейке. Сейчас с ним работают полицейские и сотрудники Следственного комитета.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, все случилось в ночь на 3 апреля у одного из домов по улице Ленина в уральской столице. 21-летний молодой человек беспричинно и из хулиганских побуждений напал на двух мужчин, мимо которых он проходил.

Агрессор бил их руками, ногами и имевшимся у него ножом. После нападавший скрылся, но был задержан. Пострадавшие в тяжелом состоянии доставлены в больницу.

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, в ходе общения с сотрудниками уголовного розыска задержанный пояснил, что в момент произошедшего "его глаза будто накрыла пелена" и он начал бить потерпевших.

"На вопрос, что могло послужить причиной для такого поведения, молодой человек ответил, что когда-то в детстве за ним погнался мужчина без определенного места жительства, и с тех пор он начал граждан такого рода бояться. Вероятно, в этот раз, увидев отдыхающих на скамейке граждан, похожих на бездомных, он решил выместить на них свою детскую обиду", - отметил полковник Горелых.

Нападавшему уже предъявлено обвинение по статье УК РФ "Покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений". Суд поместил его под стражу. Сейчас проводится расследование.