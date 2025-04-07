Крым накрывают снегопады

Непогода разгулялась не только в Москве, но и в Крыму. Республиканские синоптики предупредили о непогоде в начале недели – на 7-9 апреля на полуострове объявлено штормовое предупреждение.

"Сегодня облачно. Сильный дождь, мокрый снег, в горах снег, в южных, центральных и восточных районах очень сильные осадки, вечером гололедица. Ночью и утром в отдельных районах туман. Температура воздуха ночью и днем +3...+8°, с понижением к вечеру до -2°; в горах ночью и днем 0…-2°", - предупредили со ссылкой на метеорологов в республиканском МЧС.

Там же добавили, что в понедельник, вторник и среду в регионе усилится ветер – до 25 м/с, пройдут ливни и снегопады. В степных и предгорных районах возможны заморозки.

Температура моря составит 9-11 градусов выше нуля.