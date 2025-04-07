В Екатеринбурге пятерых мужчин будут судить за драку и убийство человека на Вторчермете
Уголовное дело об убийстве человека на Вторчермете в апреле прошлого года передали в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу. Фигурантами дела выступают пять мужчин 38, 31, 28, 26 лет и 21 года, среди которых есть и иностранные граждане.
По версии следствия, трагедия произошла 20 апреля 2024 года около 00.20. Обвиняемые вышли из кафе и увидели четырех ранее незнакомых им мужчин. 26-летний обвиняемый попытался спровоцировать конфликт с одним из прохожих, после чего на парня напал уже 28-летний обвиняемый. Другие двое также присоединились и стали наносить потерпевшему удары ногами, руками и пластиковыми трубами, найденными возле кафе.
В этот момент 28-летний обвиняемый достал нож и напал на одного из потерпевших, попав в область сердца. В результате мужчина скончался на месте преступления. Захотев убить и второго потерпевшего, мужчина ударил в живот ножом и его, причинив тяжкий вред здоровью. К счастью, ему своевременно была оказана медицинская помощь.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, в зависимости от роли и степени участия, мужчины обвиняются в совершении преступлений по:
- п. "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство, из хулиганских побуждений";
- ч. 3 ст. 30, пп. "а", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Покушение на убийство двух и более лиц, из хулиганских побуждений";
- ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство, группой лиц, с применением предметов, используемых в качестве оружия".