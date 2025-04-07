В Екатеринбурге пятерых мужчин будут судить за драку и убийство человека на Вторчермете

Уголовное дело об убийстве человека на Вторчермете в апреле прошлого года передали в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу. Фигурантами дела выступают пять мужчин 38, 31, 28, 26 лет и 21 года, среди которых есть и иностранные граждане.

По версии следствия, трагедия произошла 20 апреля 2024 года около 00.20. Обвиняемые вышли из кафе и увидели четырех ранее незнакомых им мужчин. 26-летний обвиняемый попытался спровоцировать конфликт с одним из прохожих, после чего на парня напал уже 28-летний обвиняемый. Другие двое также присоединились и стали наносить потерпевшему удары ногами, руками и пластиковыми трубами, найденными возле кафе.

В этот момент 28-летний обвиняемый достал нож и напал на одного из потерпевших, попав в область сердца. В результате мужчина скончался на месте преступления. Захотев убить и второго потерпевшего, мужчина ударил в живот ножом и его, причинив тяжкий вред здоровью. К счастью, ему своевременно была оказана медицинская помощь.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, в зависимости от роли и степени участия, мужчины обвиняются в совершении преступлений по: