Иск ГП о передаче Домодедово государству рассмотрят 14 мая

Арбитражный суд Московской области 14 мая рассмотрит иск Генпрокуратуры России о взыскании в доход государства ООО "ДМЕ Холдинг", владеющего с 2024 года активами аэропорта Домодедово. Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство приводит данные из картотеки арбитражных дел по итогам предварительного заседания, прошедшего 4 апреля в закрытом режиме.

28 января Генпрокуратура РФ подала иск к основному владельцу "Домодедово" Дмитрию Каменщику, главе наблюдательного совета Валерию Когану, а также еще к нескольким российским и иностранным юрлицам, связанным с аэропортом. Всего фигурируют 32 ответчика. Генпрокуратура считает, что Группа компаний аэропорта Домодедово оказались под контролем резидентов иностранных государств. Именно с этим, а не с деприватизацией (как предполагали СМИ) связан иск ведомства о взыскании 100% долей компании "ДМЕ холдинг" в доход государства.

30 января Арбитражный суд Московской области принял обеспечительные меры по иску Генпрокуратуры России, наложив арест на имущество группы "Домодедово", а также на доли и акции в юрлицах, принадлежащие бенефициарам группы Дмитрию Каменщику и Валерию Когану.