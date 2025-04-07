В Москве жена экс-депутата требует компенсацию за покушение

В Москве на директора частной школы Василису Маслову подали в суд. Это сделала Светлана Хананашвили, на которую Маслова ранее организовала покушение.

Директор частной московской школы Василиса Маслова решила "наказать" супругу своего любовника, бизнесмена и (в тот момент) депутата одного из районов Москвы Михаила Хананашвили Светлану. Сделать это она предложила своему бывшему ученику – студенту Николаю Фролову, который подкараулил женщину на улице Шверника и избил её. В результате Гагаринский суд Москвы приговорил Маслову к девяти годам колонии общего режима, Фролов получил пять лет колонии.

Теперь Светлана Хананашвили требует от Масловой компенсацию. Сумма не указана. Беседа по иску уже назначена. Ранее Михаил Хананашвили сообщал, что информация про его связь с Масловой является ложью, пишет РИА Новости.