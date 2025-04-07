В Губернском парке Калуги прошёл субботник

Участие в субботник приняли Губернатор Калужской области Владислав Шапша, председатель Заксобрания Геннадий Новосельцев, Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, Городской Голова Дмитрий Денисов, депутаты Гордумы Калуги, сотрудники областного правительства и Городской Управы, а также активисты ТОС и жители Правобережья. Парк очистили от мусора, провели опиловку кустарников и сухих деревьев. Всех участников ждал горячий чай, для детей работали аниматоры.

«Правобережье – большой и динамично развивающийся микрорайон, здесь проживет много молодых семей с детьми. Губернский парк – интересное и уникальное место, которое может стать рекреационной зоной этого микрорайона, хорошим местом отдыха для детей и взрослых. Сейчас его состояние далеко от идеального, постепенно наведём здесь порядок. В субботнике участвовали активисты ТОС и множество неравнодушных калужан, которые хотят сделать наш город лучше и комфортнее», – прокомментировал Юрий Моисеев.

«Губернский парк – это лес, в котором много грибов, птиц, прекрасные деревья. Жители Правобережья используют его как место отдыха и оздоровления, сегодня все вместе навели здесь порядок», – отметила депутат Гордумы Эльвира Капитонова.

«В субботнике приняли участие несколько сотен человек. В основном это жители близлежащих домов и работники предприятий Правобережья. Замечательно, что люди готовы на деле показать, что Губернский парк для них важен. Они ждут от областных и городских властей реализации проекта благоустройства этой территории», – подчеркнул депутат Яков Казацкий.