Премьер Грузии назвал условия воссоединения с Абхазией и Южной Осетией

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахизде назвал условия, при которых может состояться объединение страны с Абхазией и Южной Осетией.

Это случится в случае последовательной политики и терпении со стороны властей Грузии, приводит РИА Новости мнение Кобахидзе.

Ранее Кобахидзе обратился к жителям Абхазии и Южной Осетии. Он предложил им "жить в едином грузинском государстве" и даже указал на путь, который может привести к этому. Политик полагает, что он лежит в области взаимного прощения.

Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии в 2008 г.