В Алапаевске мужчина пришел в суд с тростью, чтобы разжалобить судью

Житель Алапаевска решил разжалобить судью, придя в суд с самодельной тростью. Однако до конца притворяться травмированным он не смог, чем вызвал подозрения у приставов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области, мужчина прибыл в качестве ответчика по ст. 20.25 КоАП "Неуплата административного штрафа в срок". На входе в здание судебного участка приставы заметили, что свердловчанин пришел с самодельной палкой-тростью необычной формы и небезопасным закругленным острым концом рукоятки. Более того, мужчина то прихрамывал, то нет, а когда его попросили отставить трость и пройти через металлоискатель, тот бодро прошел вперед.

Приставы отметили, что при себе у свердловчанина не было ни удостоверения инвалида, ни каких-либо справок о болезни. В связи с этим трость изъяли и вернули только на выходе из здания суда.

"Позже гражданин сознался, что хотел вызвать жалость и снисхождение суда, притворяясь нездоровым. За неоплаченный в срок административный штраф мужчине присудили административный штраф в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа", - рассказали в пресс-службе.