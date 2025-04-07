БПЛА повредил железнодорожные пути в Краснодарском крае

В Краснодарском крае украинский беспилотник упал на железнодорожные пути. Повреждены полотно и контактная сеть, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.

БПЛА упал на ж/д полотно между хуторами Кубанец и Танцюра-Кромаренко. На месте работает аварийная бригада РЖД. Движение поездов на время работ организовано в объезд поврежденного участка. Отмечается, что задержек в движении нет.

По данным Минобороны РФ, за ночь над территорией Краснодарского края средствами ПВО уничтожены четыре БПЛА.