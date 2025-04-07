В Сургуте полицейские установили личность мужчины, который гнался за школьницей

В Сургуте полицейские установили личность мужчины, который гнался за школьницей, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным полиции, его привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство и появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Telegram-канал "СВЕТ Сургут ХМАО" сообщал, что подозрительный мужчина - вахтовик из Омска. Он, будучи пьяным, угрожал убийством подростку, перепутав ее со знакомой. Оружия при себе у него не было.