Telegram заблокировал канал "ВЧК-ОГПУ"*

Telegram заблокировал крупный (более 1 млн подписчиков) канал – "ВЧК-ОГПУ"* (внесен в реестр иноагентов Минюста РФ).

Авторы анонимного информационно-политического канала заявили в своем резервном аккаунте, что это было сделано администрацией мессенджера по требованию российских властей. В Минюсте и Роскомнадзоре пока не комментировали информацию.

В прошлом году Минюст России внес канал в реестр иноагентов. Авторы канала утверждают, что российские власти через суд также с 2024 года пытаются удалить канал из Telegram.

В декабре 2024 года Таганский районный суд Москвы постановил обязать Telegram удалить "ВЧК-ОГПУ"* за публикацию "информации, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки и дискредитирующей органы госвласти РФ и ВС РФ".

*внесен в реестр иноагентов Минюста РФ