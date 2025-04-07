В школе катастрофа с физикой - депутат ГД

За последние 20 лет количество учителей физики в России уменьшилось в два раза. С преподаванием этого важнейшего предмета сложилась катастрофическая ситуация. Об этом пишет депутат Госдумы от Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева.

Она приводит данные, что в 2002 году учителей физики было 61 тыс., а сегодня - 31 тыс. на всю страну, где 40 тыс. школ. То есть в четверти школ учителей физики просто нет. При этом доля пенсионеров (наряду с учителями математики и химии) более 30% и только растет.

В СССР физику изучали последние пять лет обучения в школе, как и сейчас. Но если начиналась она с двух уроков в неделю, то в выпускном классе было пять часов и еще один час астрономии. В 2004 году было решено, что хватит и двух часов с 7 по 11 класс, а астрономии нет вообще. То есть в выпускных классах объем физики уменьшился в три раза. Соответственно, учителя физики стали не нужны.

Никому в стране до этого не было дела, пока недавно не обнаружилось, что количество сдающих ЕГЭ по физике намного меньше плана приема в технические вузы. Так, в 2024 году физику сдавали 91 тыс. выпускников при 245 тыс. мест на инженерных специальностях. Если же взять не количество сдававших, а количество понимающих физику, то ситуация будет просто катастрофическая - на инженерные специальности в стране набирать некого, физики никто не знает.

Что толку требовать при поступлении на инженерные специальности обязательного ЕГЭ по физике, если ее некому преподавать? А Комплексный план мероприятий по повышению качества математического и естественно-научного образования подразумевает именно это. Нужно готовить учителей физики и увеличить часы на ее изучение, уверена Дмитриева, которая предлагает ряд мер. Нужно повысить зарплаты учителям, а физикам и математикам ввести федеральные надбавки. Также нужно привлечь в качестве учителей физики студентов старших курсов технических вузов. Кроме того, нужно разрешить преподавать физику специалистам с инженерно-техническим высшим образованием, не имеющим педагогической подготовки, создав им условия переподготовки по педагогике и психологии после трудоустройства параллельно с работой в школе.

А вот как привлечь в педвузы будущих абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ по физике, депутат не знает. Они идут в МФТИ, МИФИ и престижные инженерные вузы, а в педвузы поступают абитуриенты с низкими баллами. То есть будущие учителя не имеют высокого уровня знаний. Притом что дипломированных учителей физики в стране практически не выпускается.

Накануне.RU давно пишет о том, что в условиях катастрофической нехватки учителей математики и физики технологический суверенитет страны является недостижимой целью.