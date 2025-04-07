На азиатских рынках в понедельник продолжился обвал

В понедельник, 7 апреля, отток средств инвесторов с мировых фондовых рынков ускорился. Инвесторы на фоне разрастающейся торговой войны устремились в активы-"убежища" вроде золота и швейцарского франка.

Прошлая неделя закончилась тем, что Китай объявил об ответных симметричных пошлинах на ввозимые американские товары. Сегодня на этом фоне падают акции компаний от Сиднея до Мумбаи, азиатские фондовые индексы падают на 8%. Финансовые аналитики говорят о самых серьезных обвалах со времен пандемии.

Так, индекс Гонконгской биржи пережил самое большое внутридневное падение за последние 16 лет. Индекс технологических компаний в Гонконге падает на 14%, а тайваньский фондовый индекс вообще упал сильнее всего за всю историю своего существования.

Инвесторы боятся, что политика "око за око" продолжится, и в ближайшее время – прямо на этой неделе – пошлины во всех странах продолжат рост. Bloomberg отмечает, что администрация Трампа дала понять – никаких смягчений на фоне ответных мер не будет.