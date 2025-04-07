В Москве до середины апреля будет сыро и холодно

После воскресного снегопада в Москве установится холодная и сырая погода, да и сам снег не прекратится в понедельник – он продлится минимум до 8 апреля, передает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По словам синоптика, только в середине апреля температура воздуха в столичном регионе прогреется до 10 градусов и выше.

Пока же будет холодно, особенно по ночам: столбик термометра может опускаться до -9.