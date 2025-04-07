Похожие на пальмовое масло выбросы обнаружили на пляжах Анапы

Выбросы, по предварительным данным, пальмового масла произошли на побережье Черного моря протяженностью 10 километров в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края. Об этом сообщает оперштаб Кубани.

Уточняется, что основные выбросы произошли 5 апреля, в субботу. В воскресенье, 6 апреля, их практически не было.

Сотрудниками природоохранной прокуратуры и Росприроднадзора взяты необходимые пробы для точного установления вещества и выяснения источника его происхождения.

Напомним, 15 декабря в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, которые эксплуатировались более 50 лет и не предназначались для зимней морской навигации. Танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф. По предварительным оценкам, из танкеров вытекло в Черное море около 3,7 тыс. т мазута.

В марте сообщалось, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление, согласно которому, на восстановление песчаных пляжей в Анапе и Темрюкском районе будет выделено более 30 млн рублей.