В Краснотурьинске подростков могут закрыть в СИЗО за избиение двух мужчин

Следователи Краснотурьинска возбудили уголовное дело после того, как несколько подростков проникли в дом к двум мужчинам и применили к ним насильственные действия. Об этом сообщает пресс-службе СКР по Свердловской области.

Инцидент произошел на днях в Волчанске. По имеющимся у следствия данным, подростки требовали от потерпевших передать им деньги и применяли насилие. Детали инцидента и причины действий несовершеннолетних не раскрываются.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.163 УК РФ "Вымогательство" и ст.139 УК РФ "Нарушение неприкосновенности жилища". Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Также решается вопрос о процессуальном задержании подростков и избрании им меры пресечения, в том числе связанной с изоляцией от общества.

"Следствием СКР осуществляется сбор и закрепление доказательственной базы. В ходе расследования также будут установлены причины и условия, которые способствовали случившемуся, с целью принятия мер профилактического характера по недопущению впредь подобных фактов", - добавили в СКР.