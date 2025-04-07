Правительство РФ рассмотрит законопроект о блокировке фальсификата на кассах

В кабмине России рассмотрят проект закона зампреда комитета Госдумы по защите конкуренции Сергея Лисовского об автоматической блокировке фальсифицированного товара на кассах.

Как заявили в пресс-службе вице-премьера правительства, руководителя аппарата Дмитрия Григоренко, обращение депутата поступило и будет рассмотрено в установленном порядке.

"В России создана глобальная система контроля за качеством товаров, которая с помощью маркировки позволяет мгновенно по всей стране блокировать ту или иную фальсифицированную продукцию. Но пока даже если Роспотребнадзор выявил опасную для здоровья продукцию, он должен сначала вынести производителю предупреждение, дать время на исправление", — указал депутат.

Отмечается, что за это время принятия решений некачественный товар может быть продан, сообщают "Известия".

Ранее Россельхознадзор заявил, что магазины "Светофор" — площадка для сбыта фальсификата.