В России может появиться институт уполномоченного по защите животных

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев направил на отзыв в кабмин РФ проект закона, которым предлагается создать институт уполномоченного по защите животных.

Как говорится в пояснительной записке к документу, проектом предлагается, чтобы уполномоченный занимался контролем за соблюдением законов об ответственном обращении с животными, следил за работой органов власти, ветеринарных служб и других организаций, помогал предотвращать жестокое обращение с животными, формировал в обществе ответственное отношение к ним и защищал права граждан в случае нарушений.

Предполагается, что уполномоченный будет ежегодно отчитываться, предлагая меры по улучшению законодательства о защите животных.