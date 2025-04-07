В Харьковской области поразили элитное подразделение ВСУ

Элитное подразделение Вооруженных сил Украины из 50 солдат поразили ударом в городе Изюм Харьковской области.

Как сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев, также уничтожены десять единиц техники, сообщает РИА Новости.

Изюм — третий по величине город Харьковской области.

Ранее стало известно, что безвозвратные потери ВСУ с учетом дезертиров стабильно составляют не менее 50 тыс. человек в месяц. А набирают в ВСУ не более 30 тыс.