В США объяснили решение Трампа не вводить пошлины против России

Американские власти не стали вводить пошлины в отношении Москвы, так как Вашингтон ведет с Россией переговоры об урегулировании конфликта на Украине.

Об этом телеканалу ABC сообщил директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт. "Россия сейчас находится в процессе мирных переговоров, которые влияют на тысячи и тысячи жизней, на этом сейчас сфокусировался президент Дональд Трамп", — заявил он. Отмечается, что американский лидер принял решение не смешивать вопросы пошлин и переговоры.

При этом Хассетт указал, что это не значит, что к РФ в будущем будет иное отношение, чем к другим странам.

Более того, по его словам, Трамп рассматривает широкий спектр санкций и пошлин в отношении России в связи с украинским урегулированием. У президента США есть целый список вариантов для санкций и пошлин и что он убежден, что необходимо всех усадить за стол переговоров.