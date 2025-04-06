Хоккеист Александр Овечкин установил рекорд по количеству заброшенных шайб

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин установил рекорд по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает ТАСС.

Он обошел канадского форварда Уэйна Гретцки. Гол в гостевом матче с "Нью-Йорк Айлендерс" стал для Овечкина 895-м. На счету Гретцки 894 заброшенные шайбы. В активе обоих игроков по 1 487 матчей.

Добавим, что посольство РФ в США поздравило Александра Овечкина с рекордом.

"От души поздравляем Александра Овечкина с великим достижением - лучший игрок в истории! От всего коллектива посольства желаем Александру спортивного здоровья, упорства в достижении целей и всяческих успехов! Российские хоккеисты - самые лучшие в мире!" - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале российского дипломатического представительства.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле болеют за хоккеиста, капитана "Вашингтона" Александра Овечкина.