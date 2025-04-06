Прокуратура проверит инцидент с нападением собак на девочек в Прикамье

Прокуратура Очерского района организовала проверку по факту нападения собак на несовершеннолетних в деревне Лужково, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства в сфере обращения с животными без владельцев. По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры реагирования. Также на контроль поставлен ход процессуальной проверки, проводимой по данному факту правоохранительными органами.

Напомним, нападение животных на девочек произошло вечером 5 апреля в деревне Лужково. Судя по видео, девочки смогли спастись от собак, лишь забежав в местный водоем. При этом, по словам источников канала, за некоторое время до нападения одна из местных жительниц звонила в оперативные службы и сообщала об агрессивных собаках.

Псов было около 15. Дети морозились, пока животные не отошли.