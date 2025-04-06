Более 50 стран обратились к США по урегулированию торговых пошлин

Более 50 стран обратились к администрации США для переговоров по урегулированию вводимых президентом США Дональдом Трампом торговых пошлин. Такое заявление сегодня сделал директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт, сообщают РИА Новости.

При этом министр торговли США Говард Латник заявил, что несмотря на намерение ряда партнеров провести переговоры по этой теме, США не станут откладывать введение пошлин в действие.

"Нет никакой отсрочки. Определенно они с нами на дни и недели, это очевидно. Президенту нужно перезагрузить мировую торговлю: у всех есть торговый профицит, а у нас - торговый дефицит", - цитирует издание его слова.

2 апреля Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из 185 стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.