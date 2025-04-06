Потери ВСУ намного превышают набор живой силы

Безвозвратные потери ВСУ с учетом дезертиров стабильно составляют не менее 50 тыс. человек в месяц. А набирают в ВСУ не более 30 тыс. Такие цифры приводят российский обозреватель Юрий Подоляка, анализируя данные по дезертирству в ВСУ.

По его данным, в январе и феврале было по 18 тыс. дезертиров, в марте — 16 тыс. из-за относительного затишья. Основные бои шли в Курской области, а оттуда дезертировать было невозможно.

У киевского режима большие проблемы с набором живой силы. Так, за два месяца 18-24 летних удалось набрать всего несколько тысяч человек, несмотря на обещания очень выгодных контрактов. Осужденных за 8 месяцев было мобилизовано только 8 тыс. человек. Вернувшихся же дезертиров настолько мало, что их можно вообще не упоминать: за весь первый квартал лишь 343 человека. Остальные "бесследно испарились", и их никто не ищет, так как из-за массовости эти дела просто некому вести. Все это приводит к тому, что армия Зеленского медленно, но необратимо слабеет, заключает Подоляка.

На проблему дезертирства в ВСУ накануне обратила внимание немецкая газета Berliner Zeitung. Только в текущем году официально зафиксировано почти 90 тыс. таких случаев, что в три раза больше, чем в 2023-м.

"Дезертирство стало самым распространенным преступлением в ВСУ, опередив воровство и мошенничество. Солдаты не выдерживают бессрочной службы без ротации", — отмечает издание.