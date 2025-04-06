Правительство России направит в регионы миллиарды на модернизацию приемных отделений медучреждений

Правительство России направит в регионы свыше 11,4 млрд рублей на модернизацию приемных отделений медучреждений, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Правительства РФ.

На эти деньги будут обновлены приемные учреждения медицинских учреждений в Республике Алтай, Дагестане, ДНР, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Крыму, Ставропольском крае, Белгородской, Курской, Оренбургской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областях.

В приемных построят модельные конструкции для оказания экстренной медицинской помощи пациентам, чья жизнь находится в опасности. Кроме того, будет профинансировано оснащение и дооснащение приемных отделений медучреждений различной медицинской техникой.

Распоряжение подписал Михаил Мишустин. Работа идет в рамках федерального проекта "Совершенствование экстренной медицинской помощи", входящего в состав национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".