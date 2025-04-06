В Челябинской области в кафе устроили поножовщину

В Златоусте полицейские задержали подозреваемого устроившего поножовщину кафе и причинившего тяжкий вред здоровью одному из посетителей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Задержанный - мужчина 1977 года рождения. Конфликт начался с пары, которая выясняла отношения на повышенных тонах. Ранее судимый 48-летний посетитель кафе стал свидетелем ссоры и решил заступиться за женщину. Общение мужчин закончилось поножовщиной. Подозреваемый нанес своему "оппоненту" несколько ударов ножом, когда они возвращались из уборной обратно к столикам.

Прибывшие на вызов полицейские задержали подозреваемого и изъяли нож. Потерпевший, 23-летний местный житель, с колото-резанными ранами отправлен в больницу

В отношении ранее судимого златоустовца следственным отделом ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным пунктом "з" части 2 статьи 111 УК РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.